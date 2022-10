Zürich met nieuwe coach tegen PSV: 'Spelers moeten voor elkaar willen sterven'

FC Zürich werkt met een nieuwe trainer toe naar de Europa League-wedstrijd tegen PSV op donderdag. De Deen Bo Henriksen wil snel een hecht team maken van het dolende elftal, dat vorige week thuis met 1-5 verloor van de Eindhovense club.

"Mijn doel is om hier een team te smeden met spelers die voor elkaar willen sterven. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat ze iedere wedstrijd met die instelling het veld ingaan. Als dat gebeurt, komt de rest vanzelf. Dan komt de ommekeer", zei Henriksen maandag tijdens zijn presentatie bij FC Zürich.

De 47-jarige Henriksen, die vorig seizoen trainer van FC Midtjylland was, moet zijn nieuwe club uit een diep dal trekken. Een half jaar nadat Zürich kampioen van Zwitserland is geworden, is de ploeg met vier punten uit tien wedstrijden hekkensluiter in de Zwitserse Super League. In de Europa League werd louter verloren, met de vernedering tegen PSV van vorige week als dieptepunt. Na 22 minuten leidde de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij al met 0-3 in Stadion Letzigrund.