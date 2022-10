Wiegman ontkent gerucht over nieuw contract: 'Hebben wel gesprekken gevoerd'

Delen via E-mail

Bondscoach van de Engelse vrouwen Sarina Wiegman gaat haar contract voorlopig niet verlengen. De afgelopen dagen meldden Engelse media dat ze met voetbalbond FA een akkoord heeft bereikt over een verbintenis tot medio 2027, maar dat is volgens de 52-jarige Haagse niet waar.

"Ik ben gelukkig met mijn huidige contract", zei Wiegman maandag op een persconferentie. "En het team en de FA zijn ook blij. We hebben nog een paar toernooien te gaan."

De huidige verbintenis van Wiegman, die in 2021 de overstap maakte van de Oranjevrouwen naar de Engelse vrouwen, loopt nog tot medio 2025. Volgend jaar hoopt ze Engeland naar de wereldtitel te leiden en over drie jaar kan ze met 'The Lionesses' de Europese titel prolongeren.