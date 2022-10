FC Den Bosch neemt voorlopig geen uitsupporters mee na rellen bij Willem II

FC Den Bosch neemt geen supporters mee naar de twee komende uitwedstrijden, zo heeft de club maandag bekendgemaakt. De maatregel is genomen nadat de wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch afgelopen vrijdag lange tijd had stilgelegen wegens rellen op de tribunes.

De maatregel geldt voor de duels van FC Den Bosch met GVVV (18 oktober, KNVB-beker) en MVV (22 oktober, Keuken Kampioen Divisie). "In de tussentijd gaan wij nadenken over een aangescherpte aanpak, waarbij tot nader order alleen gekende seizoenkaarthouders worden toegelaten bij uitwedstrijden", schrijft de club in een verklaring .

"Daarnaast wordt het maximumaantal kaarten per uitwedstrijd voorlopig drastisch teruggebracht", vervolgt FC Den Bosch. De club legt in de verklaring de nadruk op de "rotte appels" binnen de achterban, die de club zo snel mogelijk wil opsporen en straffen.

In samenspraak met onder meer de gemeenten, de politie en de KNVB werd recent besloten dat de komende drie jaar geen uitpubliek meer welkom is bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en TOP Oss. Het is nog onbekend wat verder de gevolgen zijn naar aanleiding van de rellen in Tilburg.