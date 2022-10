Veel talenten en andere tactiek: voor Oranje is duel met Noorwegen een examen

Voor de Oranjevrouwen breekt dinsdag met de oefeninterland tegen Noorwegen (aftrap 20.00 uur) een nieuwe fase aan. Na de WK-kwalificatie van vorige maand wil bondscoach Andries Jonker zien of een nieuwe generatie speelsters toe is aan het grote werk. En dat allemaal in een ander spelsysteem.

Door Jeroen van Barneveld

Toen de Oranjevrouwen vorige maand in de allesbeslissende wedstrijd tegen IJsland om een WK-ticket streden, greep kersverse bondscoach Jonker terug op een beproefd recept. Hij stelde alle gevestigde namen op, herstelde het 4-3-3-systeem en speelde vol op de aanval. Met de zege als heilige graal moesten de speelsters zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven, was de gedachte van Jonker.

De keuze voor het vertrouwde pakte goed uit, al had Jonker daar het nodige geluk bij. Door een doelpunt van Esmee Brugts in de laatste minuut van de blessuretijd won Nederland in Utrecht met 1-0. Plaatsing voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland was daarmee een feit.

Na de hectische start van Jonker heerst nu de rust in Zeist. Tien maanden voor de start van het WK grijpt de bondscoach de huidige interlandperiode aan om te experimenteren. Dat begon al bij de samenstelling van de selectie: hij gaf routiniers Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Lieke Martens rust en riep in hun plaats veelal jonge speelsters op.

Toch liep niet alles zoals gepland. Vivianne Miedema (ziek) en Lineth Beerensteyn (privéredenen) meldden zich af en de oefeninterland van donderdag tegen Zambia ging niet door omdat de Zambiaanse ploeg de visums niet rond kreeg.

Desondanks zei Jonker tevreden te zijn over de eerste zeven trainingsdagen van de Oranjevrouwen. "We hebben het maximale eruit gehaald", vertelde hij maandag op een digitale persconferentie. "Het is zoals het is."

Andries Jonker wil veel nieuwe speelsters aan het werk zien. Foto: Getty Images

Jonker: 'Anderen kunnen zich nu laten zien'

Ondanks de tegenvallers wijzigde Jonker zijn plannen voor deze interlandperiode niet. Hij wil in deze testfase zoveel mogelijk nieuwe namen aan het werk zien en gaf vrijdag in de vervangende trainingswedstrijden tegen de vrouwen van ADO Den Haag (3-0-zege) en Feyenoord (0-0) veel speeltijd aan jonge speelsters.

"Een bijkomend voordeel van al die afwezigen is dat anderen zich kunnen manifesteren", zei Jonker. Hij haalde revelatie Brugts als voorbeeld aan. "Zij is één keer in het nationale team gestart en de andere negen keer ingevallen. Dan wordt het wel tijd om te laten zien hoever je bent als we aftrappen."

Dinsdag zullen in de oefeninterland tegen Noorwegen veel nieuwe namen aan de aftrap staan, maar hoogstwaarschijnlijk ook in een ander spelsysteem. Tegen ADO en Feyenoord speelde Nederland in een opzet met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee aanvallers.

Jonker: "We willen een plan B bekijken. Misschien is het een beter alternatief dan 4-3-3. Dat is nu lastig te bepalen, omdat er veel speelsters ontbreken. Maar het geeft wel een indruk. We hebben er veel energie aan besteed. Ik ben er tot op heden redelijk tevreden over."

De ervaren aanvoerder Sherida Spitse vindt het goed dat Oranje op een alternatief broedt. "Dan worden we iets minder beperkt. We weten heel goed hoe 4-3-3 werkt. Dit kan alleen maar iets aan ons spel toevoegen. Of dit systeem ook bij onze ploeg past? Anders gaan we zoiets niet proberen."

