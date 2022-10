Barcelona verkoopt Griezmann met 100 miljoen euro verlies aan Atlético Madrid

FC Barcelona heeft Antoine Griezmann met een verlies van ongeveer 100 miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. De 31-jarige aanvaller, die al sinds medio 2021 op huurbasis speelde voor de Madrileense club, tekende maandag een contract tot medio 2026.

In Camp Nou kon Griezmann de verwachtingen niet waarmaken. Na twee jaar en 22 doelpunten in La Liga keerde hij op huurbasis terug naar Atlético. Nu komt het dus tot een definitieve overstap.

Griezmann is al jaren een vaste kracht in het Franse elftal, dat zondag bij de loting voor de EK-kwalificatie in groep B aan Oranje gekoppeld werd. Ierland, Griekenland en Gibraltar zijn de andere landen in de groep.