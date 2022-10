Feyenoord draait 4,5 miljoen euro verlies, grote transfers nog niet meegenomen

Delen via E-mail

Feyenoord heeft over het boekjaar 2021/2022 een nettoverlies van 4,5 miljoen euro geleden, maakte de Rotterdamse club maandag bekend. De grote transfers van afgelopen zomer, waaronder de recordverkoop van Luis Sinisterra, zijn daarbij niet meegenomen.

Een jaar geleden presenteerde Feyenoord 17 miljoen euro verlies. De cijfers zijn nu beter, maar doordat de lucratieve transfers pas na het sluiten van het boekjaar (1 juli) plaatsvonden, schrijven de Rotterdammers opnieuw rode cijfers. Het totale spelersresultaat op de transfermarkt is zelfs 10 miljoen euro negatief.

Na aftrek van allerlei kosten en belastingen hield Feyenoord ongeveer 45 tot 50 miljoen euro over aan de grote inkomende transfers, vertelt financieel directeur Pieter Smorenburg. "Het overgrote deel daarvan hebben we weer geherinvesteerd, omdat we onze sportieve ambities ook dit seizoen weer willen waarmaken."