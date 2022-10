PSV-middenvelder Simons kan door clausule toch terugkeren bij PSG

Xavi Simons kan volgende zomer toch terugkeren bij Paris Saint-Germain. De middenvelder heeft in zijn contract bij PSV een clausule laten opnemen die een snelle rentree bij de Franse topclub mogelijk maakt, vertelt algemeen directeur Marcel Brands aan De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad

Door onze sportredactie

De negentienjarige Simons stapte afgelopen zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain naar PSV en tekende een vijfjarig contract in Eindhoven. Vanuit Frankrijk kwamen toen berichten dat PSG een terugkoopclausule had laten opnemen. Dat werd door PSV stellig ontkend.

Nu blijkt Simons alsnog komende zomer terug te kunnen keren in Parijs. De geboren Amsterdammer heeft namelijk zelf een clausule in zijn contract met PSV laten opnemen, waardoor hij voor een gelimiteerde afkoopsom naar de Parijzenaars kan overstappen. Die zou volgens De Telegraaf tussen de 10 en 12 miljoen euro bedragen.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

"In het verleden hebben we ook met Angeliño een speler aangetrokken van wie wij dachten dat hij direct van meerwaarde zou zijn voor ons team, maar bij wie we wel een clausule accepteerden", lichtte directeur Brands de clausule toe bij de presentatie van de jaarcijfers.

PSV kocht Angeliño in 2018 voor 5,5 miljoen euro van Manchester City en verkocht de Spaanse linksback een jaar later voor 12 miljoen euro aan de Engelse topclub. Inmiddels speelt hij voor Hoffenheim, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van RB Leipzig.

Xavi Simons speelde elf wedstrijden voor Paris Sain-Germain. Foto: AFP

Simons brak niet door bij PSG

Simons stapte in 2019 op zestienjarige leeftijd over van de jeugdopleiding van FC Barcelona naar die van Paris Saint-Germain. Tot een grote doorbraak van de balvaardige middenvelder kwam het niet in Parijs. Hij speelde maar elf wedstrijden voor PSG.

Bij PSV gaat het een stuk beter met Simons. De middenvelder scoorde tot dusver acht keer en gaf vier assists in twaalf wedstrijden. Donderdag maakte hij nog de 0-4 in de met 1-5 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen FC Zürich. Onder trainer Ruud van Nistelrooij is hij een vaste basisspeler.

Met Simons in de basis won PSV zondag met 0-1 van Heerenveen. Het was voor de club uit Eindhoven de eerste zege in bijna elf jaar in Friesland. Donderdag speelt de ploeg Van Nistelrooij thuis in de Europa League tegen FC Zürich. Bij een zege doet de 24-voudig landskampioen goede zaken in de strijd om overwintering in het tweede clubtoernooi van Europa.

Aanbevolen artikelen