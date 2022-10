Recordaankoop Brighton moet stoppen vanwege erfelijke hartaandoening

Enock Mwepu (24) heeft maandag een punt achter zijn loopbaan gezet. Bij de Zambiaanse recordaankoop van Brighton & Hove Albion is een erfelijke hartaandoening ontdekt.

Door onze sportredactie

Door die aandoening loopt Mwepu een hoog risico op verdere hartcomplicaties als hij zijn loopbaan zou vervolgen. De afwijking kwam onlangs aan het licht bij harttesten. Mwepu werd twee weken geleden in een vliegtuig niet lekker toen hij op weg was naar de Zambiaanse ploeg. De aandoening was bij de reguliere onderzoeken niet ontdekt.

Mwepu werd vorig jaar voor 23 miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg, waarmee hij de duurste speler ooit werd van de club uit de Premier League. De middenvelder kwam dit seizoen tot zes competitiewedstrijden.

"Een jongen uit een klein Zambiaans stadje, genaamd Chambishi, wil iets vertellen", begint Mwepu zijn bericht op Instagram. "Hij volhardde in zijn droom om op het hoogste niveau te gaan voetballen en dankzij God kwam zijn droom uit om in de Premier League te spelen."

"Maar soms gaan dromen ook over. Met veel verdriet kondig ik aan dat ik op basis van medisch advies heb besloten te stoppen. Dit betekent niet dat ik uit de voetbalwereld verdwijn. Ik wil iedereen bedanken die mij altijd heeft gesteund." Het is nog niet duidelijk wat Mwepu precies in de voetballerij gaat doen.

Bij Brighton is de verslagenheid groot. "We zijn kapot van het nieuws", zegt voorzitter Tony Bloom. "Enock en zijn familie hebben heftige weken achter de rug. Het is triest dat hij op zo'n jonge leeftijd zijn veelbelovende carrière moet beëindigen. We zullen Enock als club alle liefde, hulp en steun geven om volledig te herstellen."

