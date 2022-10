PSV boekt jaar na recordverlies bescheiden winst dankzij miljoenenverkoop

PSV heeft over het seizoen 2021/2022 een winst van 1,2 miljoen euro geboekt. Een jaar eerder noteerde de club uit Eindhoven nog een recordverlies van ruim 23 miljoen euro.

"Met dit resultaat zet PSV een eerste kleine stap richting het herstel van het eigen vermogen dat met name door corona in het afgelopen jaar meer dan gehalveerd is", meldt PSV in het jaarrapport. De club heeft ruim 17 miljoen euro aan eigen vermogen.