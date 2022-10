Uitgestelde rechtszaak tegen Promes gaat op 21 oktober van start

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het strafproces tegen Quincy Promes begint op 21 oktober in de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de dertigjarige oud-speler van Ajax van poging tot moord.

De vijftigvoudig international van Oranje zou met een mes zijn neef in een knie hebben gestoken tijdens een familiefeest in juli 2020. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

De zaak stond in maart al op de rol van de rechtbank, maar werd toen uitgesteld wegens ziekte van een van de procesdeelnemers. In aanloop naar de zitting in maart verzwaarde het OM de aanklacht van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling naar poging tot moord.