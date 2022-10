Liverpool is volgens Klopp afgehaakt in titelrace na nederlaag tegen Arsenal

Liverpool is volgens manager Jürgen Klopp voorlopig afgehaakt in de titelstrijd in de Premier League. De nummer twee van vorig seizoen verloor zondag met 3-2 bij Arsenal en staat ver achter de koploper uit Londen.

Door onze sportredactie

"We zijn niet in de race om het kampioenschap", zei Klopp zondag na afloop van de wedstrijd op zijn persconferentie. "Stel je voor dat ik hier had gezegd dat we wel in de buurt waren geweest."

Liverpool kende een frustrerende avond in het Emirates Stadium. Al na 58 seconden keek de ploeg van Klopp tegen een achterstand aan. Darwin Núñez bracht 'The Reds' na een half uur langszij, maar op slag van rust maakte Arsenal 2-1.

Roberto Firmino zette Liverpool vlak na de onderbreking weer op gelijke hoogte. Toch ging Arsenal op discutabele wijze met de driepunter aan de haal. Na een lichte overtreding op Gabriel Jesus wees de scheidsrechter een kwartier voor tijd naar de stip, vanwaar Bukayo Saka het winnende doelpunt maakte.

De trainer van Liverpool weigerde de arbitrage de schuld van de nederlaag te geven. "Wat kan ik nu over die situatie zeggen? De scheidsrechter dacht meteen dat het een penalty was. De VAR keek ernaar en dacht ook dat het een penalty was. We weten dat als twee scheidsrechters hetzelfde denken, het de waarheid is waarmee we moeten leven."

Klopp erkent dat het niet goed gaat met Liverpool, dat tiende staat in de Premier League. "We hebben op dit moment problemen, maar we hebben de koploper vandaag enorme problemen bezorgd. Zelfs toen we er heel slecht voor stonden. Dat is ook de waarheid. We moeten doorgaan."

Arteta: 'Heb geen idee of we kampioen kunnen worden'

Arsenal-manager Mikel Arteta was in de zevende hemel na de overwinning op Liverpool. De Spaanse coach van de koploper van de Premier League had vooral genoten van de kolkende sfeer in het Emirates Stadium.

"Ik heb nog nooit zo'n sfeer in dit stadion gezien", zei Arteta na afloop op zijn persconferentie. "Je kunt je niet voorstellen hoeveel het de spelers helpt. Hoeveel geloof het geeft, hoeveel vertrouwen en steun. Het is geweldig."

Arteta was niet verrast dat zijn ploeg Liverpool kon verslaan. "Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen. Het gevoel van een overwinning is zo machtig."

De 55-jarige Duitser kreeg op zijn persconferentie ook de vraag of Arsenal in staat is de Premier League te winnen. 'The Gunners' wonnen in 2004 voor het laatst de Engelse landstitel. "Ik heb geen idee of het kan. Ik ben vooral heel erg blij hoe we ervoor staan."

Stand in top Premier League 1. Arsenal 9-24 (+13)

2. Manchester City 9-23 (+24)

3. Tottenham Hotspur 9-20 (+10)

4. Chelsea 8-16 (+3)

5. Manchester United 8-15 (-2)

