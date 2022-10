Ten Hag verwacht snel meer goals van Ronaldo na 'waanzinnige mijlpaal'

Erik ten Hag verwacht dat Cristiano Ronaldo steeds vaker met doelpunten belangrijk gaat worden voor Manchester United. De Portugees maakte zondag in de uitwedstrijd tegen Everton (1-2) niet alleen zijn eerste Premier League-treffer van het seizoen, maar tekende ook voor het zevenhonderdste doelpunt in zijn clubcarrière.

Door onze sportredactie

"Het is moeilijk te zeggen of zevenhonderd nog overtroffen gaat worden, maar het moge duidelijk zijn dat het een waanzinnige prestatie is", zei Ten Hag na de wedstrijd op Goodison Park. "Ik ben heel blij voor hem. Ook vanwege zijn eerste treffer van het seizoen. Dit zal hem helpen om de komende weken nog vaker te scoren."

De 37-jarige Ronaldo stond dit Premier League-seizoen nog maar één keer in de basis onder Ten Hag, maar tegen Everton mocht de Portugees al na een half uur invallen voor de geblesseerde Anthony Martial. Vlak voor rust drukte Ronaldo zijn stempel door in de counter feilloos raak te schieten.

Het was zijn 144e doelpunt in totaal voor Manchester United en de 700e clubgoal in zijn carrière. Ronaldo scoorde in zijn loopbaan 450 keer voor Real Madrid, maakte 101 doelpunten voor Juventus en trof 5 keer doel in het shirt van Sporting CP.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Lampard: 'Ronaldo maakt abnormale cijfers normaal'

Ook verliezend Everton-manager Frank Lampard maakte van de gelegenheid gebruik om Ronaldo op een voetstuk te zetten. De oud-middenvelder kwam de 191-voudig international in het eerste decennium van deze eeuw als speler van Chelsea meermaals tegen op het veld.

"Dit is toch geweldig?", zei Lampard over het zevenhonderdste doelpunt van Ronaldo. "Hij is een van de beste spelers die het voetbal ooit gekend heeft. Ronaldo houdt zichzelf fit en zorgt er telkens weer voor dat abnormale cijfers normaal lijken. Ik ken hem niet heel erg goed, maar hier kan je alleen maar heel veel bewondering voor hebben."

De jubileumgoal van Ronaldo was voldoende voor Manchester United om Liverpool met drie punten te verlaten. Oud-Ajacied Antony had na een kwartier voor de gelijkmaker getekend, na de openingsgoal van Alex Iwobi in de vijfde minuut.

"We hebben uitstekend gereageerd op dat tegendoelpunt", zei een tevreden Ten Hag. "We hielden ons aan het plan en daardoor konden we het voor rust nog omdraaien. De ploeg heeft lering getrokken uit de nederlaag tegen Manchester City. We hebben laten zien met tegenslag in een wedstrijd om te kunnen gaan."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen