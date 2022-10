Barcelona ontsnapt aan puntenverlies tegen Celta bij terugkeer Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft zondag de zevende overwinning op rij in La Liga geboekt. De Catalanen ontsnapten bij de terugkeer van Frenkie de Jong aan puntenverlies tegen Celta de Vigo: 1-0.

Na ruim een uur spelen kwam De Jong in het veld voor Pedri. De Oranje-international maakte zijn rentree na een hamstringblessure, die hij opliep in de Nations League-wedstrijd met Nederland tegen Polen. Memphis Depay ontbrak nog door een hamstringblessure.

In de slotfase ontsnapte Barcelona meerdere malen aan een tegendoelpunt. Eerst werd een inzet van Iago Aspas gekeerd door Ter Stegen en even later had Hugo Mallo het vizier niet op scherp staan. In blessuretijd raakte Aspas nog de paal, maar hij stond daarbij buitenspel.