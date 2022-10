Lyon kiest halve dag na ontslag Bosz voor ervaren Blanc als opvolger

Olympique Lyonnais heeft zondagavond Laurent Blanc aangesteld als trainer. De ervaren Fransman is de opvolger van Peter Bosz, die eerder op de dag werd ontslagen.

De 56-jarige Blanc, die zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 heeft gezet, was clubloos sinds hij in februari van dit jaar bij het Qatarese Al-Rayyan vertrok. Hij werkte daar iets meer dan een jaar.

Eerder was Blanc trainer van Girondins de Bordeaux en Paris Saint-Germain. Ook was de 97-voudig international twee jaar lang bondscoach van zijn vaderland Frankrijk, waarmee hij als speler wereld- en Europees kampioen werd.

Het is de derde keer op rij dat Bosz is ontslagen. In de laatste jaren overkwam het de oud-trainer van Ajax bij Borussia Dortmund (in 2017) en Bayer Leverkusen (vorig jaar).