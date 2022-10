Dolend Vitesse verliest in tweede wedstrijd onder Cocu ook van Fortuna

Vitesse is er zondag ook in de tweede wedstrijd onder Phillip Cocu niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. De Arnhemmers verloren voor eigen publiek met 1-2 van Fortuna Sittard.

Vitesse kwam nog wel op voorsprong door een goal van Bartosz Bialek. De spits tikte een voorzet van Matús Bero van dichtbij binnen en maakte daarmee het eerste doelpunt van Vitesse sinds de komst van Cocu. Bij het debuut van de trainer verloor Vitesse vorige week met 3-0 van FC Twente.

Het doelpunt van Bialek bleek niet genoeg voor de eerste zege onder Cocu. Nog voor rust tekende Arianit Ferati voor de gelijkmaker en tien minuten voor tijd kroonde Remy Vita zich - een minuut na zijn invalbeurt - tot matchwinner. De aanvaller tikte binnen na een mislukte aanval van Burak Yilmaz.

Cocu heeft het in zijn eerste twee wedstrijden nog niet op de rails kunnen krijgen bij Vitesse, dat met vijf punten op een teleurstellende zestiende plek. Er werd dit Eredivisie-seizoen tot nu toe pas één keer gewonnen; op bezoek bij FC Groningen.

Bij Fortuna heeft trainer Julio Velázquez het wél goed voor elkaar. De opvolger van de ontslagen Sjors Ultee staat met Fortuna Sittard elfde en won al zijn drie wedstrijden als trainer van de club uit Sittard.

Vitesse-Fortuna was het slotstuk van de negende Eredivisie-speelronde. Na negen duels houdt Vitesse alleen FC Emmen en FC Volendam onder zich. Beide ploegen staan ook op vijf punten, maar hebben een minder doelsaldo.

