Doelpunt Antony en jubileumgoal Ronaldo leveren United zege bij Everton op

Erik ten Hag heeft de vijfde zege van dit Premier League-seizoen te pakken met Manchester United. Dankzij doelpunten van Antony en Cristiano Ronaldo, die een bijzondere mijlpaal bereikte, werd Everton zaterdag met 1-2 verslagen.

Door onze sportredactie

Een problematische avond leek zich aan te dienen voor United, toen Alex Iwobi al binnen vijf minuten voor 1-0 zorgde. De middenvelder passeerde keeper David de Gea met een mooi schot van buiten het zestienmetergebied.

Vrij snel trok Antony de stand gelijk. De voormalige Ajacied ging diep nadat United de bal op het middenveld had veroverd, werd perfect aangespeeld en rondde kundig af in de verre hoek.

Nog voor rust was het woord aan Ronaldo. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, ingevallen voor de geblesseerde Anthony Martial, scoorde eveneens nadat hij de diepte in was gestuurd. Hij is de eerste speler met zevenhonderd goals in zijn clubcarrière.

In de slotfase dacht Marcus Rashford de wedstrijd te beslissen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Everton voerde de druk in de laatste minuten flink op, maar dat leidde tot niets.

United staat nu vijfde

Met de overwinning op Goodison Park herpakte United zich na de 6-3-nederlaag bij Manchester City in de vorige speelronde. 'The Red Devils' staan nu vijfde in de Premier League. Alleen Arsenal, City, Tottenham Hotspur en Chelsea staan er beter voor.

De volgende wedstrijd van Ten Hags United is donderdag, wanneer Omonia Nicosia naar Old Trafford komt in de Europa League. De club uit Cyprus werd vorige week met 2-3 verslagen.

Drie dagen later wordt in competitieverband thuis tegen Newcastle United gespeeld. Volgende week woensdag volgt tegen Tottenham nóg een thuisduel.

