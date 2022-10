Ajax-opponent Napoli boekt ondanks goal Dessers vijfde competitiezege op rij

Delen via E-mail

Napoli heeft zondag de vijfde overwinning op rij geboekt in de Serie A. Vijf dagen na de 1-6-zege op Ajax in de Champions League won de ploeg van coach Luciano Spalletti ondanks een goal van Cyriel Dessers met 1-4 bij Cremonese.

Napoli raakte al in de tweede minuut de lat tegen Cremonese via een schot van Amir Rrahmani. Aan de andere kant spatte een poging van Luca Zanimacchia negen minuten later ook uiteen op het aluminium.