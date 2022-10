Van Nistelrooij kraakt arbiter Nijhuis: 'Benieuwd hoe de KNVB dit evalueert'

Ruud van Nistelrooij heeft zondag zijn verwondering uitgesproken over Bas Nijhuis. De trainer van PSV is absoluut niet te spreken over de manier waarop de scheidsrechter de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen leidde. Nijhuis staat erom bekend veel te laten doorspelen en hanteerde die stijl ook in Friesland.

"Dat weet je met Bas. Het is bijzonder om hem in ons midden te hebben", zei Van Nistelrooij toen de ESPN-verslaggever aan hem voorlegde dat Nijhuis erg veel door liet gaan.

Vooral Xavi Simons had het zwaar te verduren. De PSV'er werd flink aangepakt door de thuisploeg, maar Nijhuis zag daar vaak geen kwaad in. "Hij heeft veel blauwe plekken, maar bijzonder weinig vrije trappen gekregen", vertelde Van Nistelrooij. "Het is interessant. Ik ben benieuwd hoe de KNVB deze wedstrijd evalueert."

Later ging de 46-jarige trainer van PSV tijdens zijn persconferentie verder in op het optreden van Nijhuis. Hij kon soms simpelweg niet geloven dat zijn spelers geen vrije trap kregen.

"Ik zag het voor mijn neus gebeuren. Dan is het bijzonder dat er niet voor wordt gefloten. Ik ben na afloop even naar Bas toe gelopen en heb hem bedankt voor de wedstrijd", zei Van Nistelrooij cynisch.

"Het is belangrijk dat we hier intern mee omgaan en dat jullie er als media ook een mening over gaan geven. Het is de eerste keer dat ik Bas meemaak en het is bijzonder. Bas is uniek in mijn ogen."

Xavi Simons lag regelmatig op de grond in het Abe Lenstra Stadion. Foto: ANP

'Gakpo was in alle opzichten top'

Van Nistelrooij was verder lovend over PSV. De voormalige topspits zag zijn ploeg de vorige twee uitwedstrijden verliezen en was blij dat er ditmaal wél met overtuiging werd gespeeld.

"Het was duidelijk wat ons doel was. We hebben het van de eerst tot de laatste minuut op de mat kunnen leggen. Het was uiteindelijk zwaarbevochten, maar wel terecht", vertelde hij.

Over matchwinner Cody Gakpo kon Van Nistelrooij alleen maar positief zijn. "In alle opzichten was hij top. De kwaliteit van de winnende goal zegt alles over hoe hij op dit moment bezig is."

Een tegenvaller voor Van Nistelrooij was dat hij aanvallers Yorbe Vertessen én Ismael Saibari zag uitvallen met een spierblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang ze aan de kant staan.

