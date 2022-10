Arsenal verslaat Liverpool eindelijk weer en blijft City voor in Premier League

Arsenal heeft zondag een nieuwe overwinning geboekt in de Premier League. 'The Gunners' wonnen voor het eerst sinds lange tijd van Liverpool (3-2) en houden als koploper een punt voorsprong op Manchester City.

Door onze sportredactie

Gabriel Martinelli bezorgde Arsenal een droomstart door binnen een minuut te scoren na een fraai passje van Martin Ødegaard. Vlak voor rust was de Braziliaan zelf de aangever bij de 2-1 van Bukayo Saka. Tussendoor had Darwin Núñez voor 1-1 gezorgd.

In de tweede helft kwam Liverpool via Roberto Firmino voor de tweede keer op gelijke hoogte. Het laatste woord was echter aan Saka, die een kwartier voor tijd een penalty benutte.

De laatste overwinning van Arsenal op Liverpool dateerde van juli 2020, toen het 2-1 werd. Sindsdien bleef de club uit Londen acht keer zonder winst in een onderling duel.

Arsenal beleeft de beste competitiestart in jaren. De ploeg van manager Mikel Arteta verloor in de eerste negen speelrondes alleen bij Manchester United (3-1). De overige duels werden allemaal gewonnen.

Bij Liverpool, dat in het Emirates Stadium met Virgil van Dijk in de basis aantrad, gaat het na een aantal piekjaren een stuk minder. Met tien punten uit acht wedstrijden staat de ploeg van Jürgen Klopp slechts in de middenmoot.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Struijk scoort voor verliezend Leeds

Eerder op de dag was Pascal Struijk trefzeker voor Leeds United. De Nederlandse verdediger zette zijn ploeg in de tiende minuut op 0-1 in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

Het derde doelpunt van Struijk in dienst van Leeds bleek uiteindelijk niets waard. Odsonne Édouard herstelde snel het evenwicht, waarna Eberichi Eze in de 76e minuut voor de 2-1-eindstand zorgde.

Door de nederlaag werd Leeds gepasseerd door West Ham United, dat thuis met 3-1 van Fulham won. Voormalig PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca was een van de doelpuntenmakers namens de thuisclub.

Zondagavond staat nog één Premier League-wedstrijd op het programma. Het Manchester United van coach Erik ten Hag speelt vanaf 20.00 uur uit tegen Everton.

Aanbevolen artikelen