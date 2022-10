Gakpo bezorgt PSV eerste competitiezege sinds 2011 bij Heerenveen

PSV is er zondag voor het eerst in bijna elf jaar in geslaagd om in de Eredivisie te winnen op bezoek bij sc Heerenveen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won in het Abe Lenstra Stadion dankzij een doelpunt van Cody Gakpo: 0-1.

Gakpo maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt in het Abe Lenstra Stadion. De aanvaller combineerde met voormalig Heerenveen-middenvelder Joey Veerman en klopte de uitblinkende Heerenveen-doelman Andries Noppert met een schot in de rechterhoek.

Door de nipte zege maakt PSV een einde aan een dramatische reeks op bezoek bij Heerenveen. De Eindhovenaren verloren in de laatste negen competitiewedstrijden steeds punten in het Abe Lenstra Stadion. De laatste zege van PSV in Heerenveen dateerde van 18 december 2011.

Bovendien is het voor PSV de eerste overwinning in de competitie na de 4-3-zege in de topper tegen Feyenoord op 18 september. Daarna werd er door de interlandperiode een weekend niet gespeeld en ging PSV hard onderuit bij Cambuur (3-0).

PSV komt door de overwinning op 21 punten en staat daarmee op de derde plek. Alleen koploper AZ (23 punten) en Ajax (22 punten) hebben na negen wedstrijden meer punten verzameld. Volgende week vervolgt PSV de competitie in eigen huis tegen FC Utrecht.

Stand in top van Eredivisie 1. AZ 9-23 (+12)

2. Ajax 9-22 (+19)

3. PSV 9-21 (+16)

4. Feyenoord 9-20 (+13)

Cody Gakpo viert de zege met de fans van PSV. Foto: Pro Shots

PSV raakt Saibari en Vertessen kwijt

PSV begon het traditioneel lastige uitduel in Heerenveen met dezelfde elf als in het gewonnen Europa League-duel met FC Zürich van donderdag (1-5). Dat betekende dat Vertessen, die in Zwitserland met twee goals en een assist zijn kans greep, voor het eerst in de Eredivisie mocht starten.

Met Vertessen in de punt van de aanval kreeg PSV in de eerste helft zonder goed te spelen de nodige kansen. Xavi Simons kon zijn schot vanuit kansrijke positie in de negentiende minuut amper kracht meegeven, iets wat Ibrahim Sangaré zo'n tien minuten later wél lukte. Zijn poging raakte de lat.

In het slot van de eerste helft daalde het tempo in het Abe Lenstra Stadion, waar Ruud van Nistelrooij twee flinke tegenvallers moest incasseren. Binnen twee minuten moest zowel Ismael Saibari als Vertessen geblesseerd afhaken. Zij werden vervangen door Johan Bakayoko en Anwar El Ghazi.

Andries Noppert blonk uit in Heerenveen. Foto: Pro Shots

Poging Gakpo is Noppert te machtig

Het gehavende PSV trok na rust het initiatief naar zich toe in de wedstrijd, die door Bas Nijhuis vrij coulant werd geleid. In de 53e minuut floot hij wél voor een vrije trap van PSV. El Ghazi ging achter de bal staan, maar stuitte op de uitblinkende Noppert.

Het was niet het laatste succesvolle optreden van Noppert, die uiteindelijk toch één doelpunt moest incasseren. Gakpo, met wie hij afgelopen interlandperiode trainde bij Oranje, dribbelde een kwartier voor tijd naar binnen en schoot buiten bereik van de doelman binnen.

Een eindoffensief van de thuisploeg kwam vervolgens nauwelijks van de grond in het goedgevulde Abe Lenstra Stadion. Heerenveen schoot in negentig minuten slechts één keer op doel en kon dus de status als angstgegner van de 24-voudig landskampioen niet waarmaken.

