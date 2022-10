Feyenoord wint, maar ziet experiment mislukken: 'We zijn echt nog zoekende'

Arne Slot is ontevreden over het experiment dat hij zondag uitvoerde bij Feyenoord. De trainer is nog altijd op zoek naar de ideale samenstelling en koos voor een 3-5-2- in plaats van 4-3-3-systeem.

Door onze sportredactie

Met de keuze voor een andere tactiek wilde Slot voor meer defensieve zekerheid én meer aanvallende impulsen zorgen, maar dat verliep ondanks de 2-0-winst niet naar tevredenheid. Hij greep gaandeweg weer terug op het oude systeem.

"Aanvallend pakte het vrij aardig uit, omdat we met meer mensen in de zestien kwamen dan normaal. Het idee was om onze middenvelders meer te laten aanvallen, omdat de restverdediging dan met drie man goed staat. Maar dat was niet aan de orde", legde Slot uit aan ESPN.

De voormalige middenvelder kampt nog altijd met de naweën van de roerige transferzomer. Feyenoord raakte veel spelers kwijt en moest dat logischerwijs opvangen door veel aankopen te doen.

"We zijn zo laat bij elkaar gekomen", zei hij. "Ik ben echt nog op zoek naar hoe we het beste complementair aan elkaar kunnen zijn en naar hoe ik de kwaliteiten van iedereen het beste naar voren kan laten komen."

Orkun Kökçü verzorgde de openingstreffer tegen FC Twente. Foto: Getty Images

'We hebben heel weinig tijd om te trainen'

Het drukke programma helpt volgens Slot zeker niet mee in zijn zoektocht naar de ideale elf. Mede door het winterse WK in Qatar moeten er veel wedstrijden in korte tijd worden afgewerkt.

"Het grote nadeel van zoveel wedstrijden spelen is dat je vaak maar heel weinig tijd hebt om op dingen te trainen", legde hij uit. "Dit was een moment om iets te proberen. Het kwam er niet uit. Vandaar heb ik het weer teruggezet."

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü, die vlak voor rust met een mooie vrije trap verantwoordelijk was voor de openingstreffer tegen Twente, trok dezelfde conclusie als zijn trainer.

"Het is nog steeds zoeken", zei hij. "We dachten dat dit misschien zou werken. Het was iets om te proberen, maar we zijn snel weer geswitcht naar 4-3-3. Dat is uiteindelijk goed gegaan."

Dankzij de zesde competitiezege van het seizoen blijft Feyenoord meedoen in de top van de Eredivisie. De vijftienvoudig landskampioen is achter AZ en Ajax de nummer drie.

