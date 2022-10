Ongeslagen AZ zet FC Utrecht opzij en neemt koppositie weer over van Ajax

AZ heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van Ajax door FC Utrecht met 1-2 te verslaan. De ploeg van Pascal Jansen werd zelden op de proef gesteld in de Domstad.

Door onze sportredactie

In de wat tamme openingsfase bleven grote mogelijkheden uit in Stadion Galgenwaard. FC Utrecht hoopte even op een strafschop wegens hands van Milos Kerkez, maar na een VAR-check besloot Serdar Gözübüyük geen penalty toe te kennen.

Na een half uur opende AZ op zeer fraaie wijze de score. Myron van Brederode kreeg de bal in zijn bezit, draaide weg van zijn tegenstander en vond met een schot van afstand de verre hoek. De Alkmaarders gingen met die nipte voorsprong rusten, ook doordat Bas Dost zijn kopbal zag worden gered door doelman Hobie Verhulst.

Na de onderbreking controleerde AZ het duel, zonder erg dreigend te zijn. Het povere FC Utrecht stichtte op een kans voor Sander van de Streek (gekraakt schot) na zelden gevaar.

Sugawara gooit duel in Domstad op slot

In de 68e minuut verdubbelde AZ de voorsprong dankzij Yukinari Sugawara. De Japanner werd aangespeeld door Pantelis Hatzidiakos, speelde vervolgens zijn man uit en haalde overtuigend uit.

Het tandeloze FC Utrecht drong in de slotfase nog aan door wat vaker de lange bal te hanteren. In de 93e minuut maakte Moussa Sylla er nog 1-2 van, maar dat was te laat om een spannende slotfase in de leiden. De ploeg van Henk Fraser blijft met twaalf punten steken op de negende plaats.

AZ daarentegen gaat met 23 punten fier aan de leiding, die het zaterdag moest afstaan aan Ajax. De Amsterdammers wonnen met 2-4 bij FC Volendam en hebben 22 punten. AZ is als enige ploeg in de Eredivisie nog ongeslagen. De formatie van Jansen won zeven wedstrijden en speelde er twee gelijk.

Jens Odgaard bleef bij zijn Eredivisie-rentree na blessureleed droogstaan in de Domstad. Foto: Pro Shots

AZ wacht volgende week kraker tegen Feyenoord

AZ vervolgt het seizoen donderdagavond met een bezoek aan Apollon Limassol in de Conference League. In de Eredivisie wacht volgende week zondag de kraker in eigen huis tegen Feyenoord.

De Alkmaarders zijn pas voor de derde keer in de Eredivisie-historie ongeslagen gebleven in de eerste negen speelrondes. Dat lukte AZ ook in 1980/1981 - toen het landskampioen werd - en in 2020/2021.

