Kökçü en Hancko leiden Feyenoord naar moeizame zege op tiental FC Twente

Feyenoord heeft zondag drie punten gepakt tegen FC Twente, dat lang met tien man speelde na een rode kaart van Václav Cerný. De ploeg van coach Arne Slot zegevierde in De Kuip met 2-0 dankzij doelpunten van Orkun Kökçü en Dávid Hancko.

Feyenoord was de sterkere ploeg in Rotterdam, maar Lars Unnerstall voorkwam lange tijd een tegendoelpunt voor Twente. De Duitse doelman hield zijn ploeg met enkele reddingen in de wedstrijd. Vlak voor rust capituleerde Unnerstall uiteindelijk bij een vrije trap van Kökçü.