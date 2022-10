PSV begint ongewijzigd tegen Heerenveen na klinkende zege in Zürich

Delen via E-mail

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zondag voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen geen wijzigingen doorgevoerd. Hij houdt vast aan dezelfde elf spelers die donderdag begonnen aan het gewonnen Europa League-duel met FC Zürich (1-5).

PSV revancheerde zich donderdag van de 3-0-nederlaag tegen SC Cambuur door met 1-5 te winnen bij FC Zürich. Van Nistelrooij is dermate tevreden over de prestatie in Zwitserland dat hij tegen Heerenveen vasthoudt aan dezelfde elf namen.