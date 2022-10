Union steviger aan kop na remise Freiburg, Boadu scoort voor winnend Monaco

FC Union Berlin heeft de koppositie in de Bundesliga verstevigd. De ploeg uit Berlijn won zondag met 0-1 bij VfB Stuttgart, terwijl Mark Flekken met SC Freiburg gelijkspeelde bij Hertha BSC: 2-2. In Frankrijk droeg Myron Boadu met een doelpunt bij aan een 0-2-zege van AS Monaco op Montpellier.

Door onze sportredactie

Paul Jaeckel maakte het enige doelpunt voor Union Berlin tegen Stuttgart. De Duitser kopte een kwartier voor tijd raak uit en corner. In de slotfase kreeg Serhou Guirassy nog zijn tweede gele kaart bij de thuisploeg.

Danilho Doekhi en Sheraldo Becker hadden beiden een basisplaats bij Union, dat nu twee punten voorsprong heeft op nummer twee SC Freiburg. Bayern München, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde bij Borussia Dortmund, staat op vier punten van de koploper derde.

Eerder op de dag zette Daniel-Kofi Kyereh Freiburg in de eerste helft op aangeven van voormalig PSV'er Ritsu Doan op voorsprong bij Hertha. Dodi Lukebakio bracht de thuisploeg even later uit een strafschop langszij na hands van Christian Günter.

Suat Serdar schoot in de tweede helft de 2-1 binnen. Flekken kwam nog met zijn vingertoppen aan de bal, maar kon het tegendoelpunt niet voorkomen. Kevin Schade trok de stand twaalf minuten voor tijd weer gelijk en bezorgde Freiburg daarmee een punt.

Boadu scoort voor winnend Monaco

In Frankrijk kwam Boadu een kwartier voor tijd in het veld bij Monaco tegen Montpellier. De voormalige aanvaller van AZ reageerde vervolgens alert op een voorzet van Caio Henrique en tikte de bal achter doelman Jonas Omlin. Boadu leek buitenspel te staan, maar de arbitrage keurde het doelpunt goed.

Het betekende de eerste seizoenstreffer van Boadu in dienst van Monaco. De 21-jarige spits kampte sinds het begin van het seizoen met een voetblessure. Hij kwam deze voetbaljaargang alleen bij de Europa League-duels met Ferencváros (0-1) en Trabzonspor (3-1) in actie. Ook toen viel hij in.

Breel Embolo had vlak voor rust al de 0-1 gemaakt voor Monaco. Door de overwinning blijft de ploeg van Philippe Clement in het spoor van de top vier in de Ligue 1. De Monegasken staan na tien competitieduels op twintig punten, zes punten minder dan koploper Paris Saint-Germain.

