Invaller Boadu draagt met eerste seizoenstreffer bij aan zege Monaco

Myron Boadu heeft zondagmiddag bijgedragen aan de 0-2-zege van AS Monaco op Montpellier. De aanvaller maakte tien minuten voor tijd het tweede doelpunt van de Monegasken.

Boadu kwam een kwartier voor tijd in het veld voor Breel Embolo. De voormalige aanvaller van AZ reageerde vervolgens alert op een voorzet van Caio Henrique en tikte de bal achter doelman Jonas Omlin. Boadu leek buitenspel te staan, maar de arbitrage keurde het doelpunt goed.

Het betekende de eerste seizoenstreffer van Boadu in dienst van Monaco. De 21-jarige spits kampte sinds het begin van het seizoen met een voetblessure. Hij kwam deze voetbaljaargang alleen bij de Europa League-duels met Ferencváros (0-1) en Trabzonspor (3-1) in actie. Ook toen viel hij in.