Atalanta laat zege glippen tegen Udinese, Boadu scoort voor winnend Monaco

Atalanta heeft zondag dure punten verspeeld in de Serie A. De ploeg uit Bergamo, met drie Nederlanders in de basis, speelde met 2-2 gelijk bij Udinese. Myron Boadu heeft bij AS Monaco bijgedragen aan de 0-2-zege op Montpellier in de Ligue 1.

Atalanta had tegen Udinese de kans om afstand te nemen van Napoli, dat later op de zondag speelt tegen Cremonese. De formatie van Gian Piero Gasperini kwam op een 0-2-voorsprong in Udine dankzij treffers van Ademola Lookman en Luis Muriel.

De ploeg met basisspelers Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners kon de overwinning echter niet over de streep trekken. Doelpunten van Gerard Deulofeu en Nehuen Perez halverwege de tweede helft zorgden voor een puntendeling.

Atalanta gaat door het gelijkspel wel aan kop in de Serie A, maar de club kan dit weekend nog worden gepasseerd door Napoli. Udinese staat met een punt achterstand op Atalanta derde.

Boadu scoort bij invalbeurt

Boadu kwam bij Monaco een kwartier voor tijd in het veld tegen Montpellier. De voormalige aanvaller van AZ reageerde vervolgens alert op een voorzet van Caio Henrique en tikte de bal achter doelman Jonas Omlin. Boadu leek buitenspel te staan, maar de arbitrage keurde het doelpunt goed.

Het betekende de eerste seizoenstreffer van Boadu in dienst van Monaco. De 21-jarige spits kampte sinds het begin van het seizoen met een voetblessure. Hij kwam deze voetbaljaargang alleen bij de Europa League-duels met Ferencváros (0-1) en Trabzonspor (3-1) in actie. Ook toen viel hij in.

Breel Embolo had vlak voor rust al de 0-1 gemaakt voor Monaco. Door de overwinning blijft de ploeg van Philippe Clement in het spoor van de top vier in de Ligue 1. De Monegasken staan na tien competitieduels op twintig punten, zes punten minder dan koploper Paris Saint-Germain.

