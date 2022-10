Go Ahead Eagles en SC Cambuur houden elkaar week na stunt in evenwicht

Het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en SC Cambuur heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in Deventer eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Door onze sportredactie

Zowel SC Cambuur als Go Ahead Eagles stuntte vorige week zaterdag. De ploeg uit Leeuwarden won met 3-0 van PSV, waarna Go Ahead Eagles later op de avond met 1-1 gelijkspeelde bij Ajax.

Zondag was SC Cambuur het dreigendst in de beginfase, met onder meer een knal van Remco Balk op de lat. Bij een andere kansrijke situatie had Tom Boere net geen succes in de rebound. Gesteund door de fans in de sfeervolle Adelaarshorst knokte Go Ahead Eagles zich daarna in de wedstrijd. Maar onder anderen Isac Lindberg had geen succes in de afronding.

Go Ahead Eagles nam na de hervatting nadrukkelijk het heft in handen. SC Cambuur werd teruggedrongen, maar gaf weinig mogelijkheden weg. In de slotfase nam de druk van de thuisploeg af, al was Martijn Berden met een van richting veranderd schot nog dicht bij de 1-0.

Met het punt erbij komen beide clubs op acht punten uit negen wedstrijden. Go Ahead Eagles staat twaalfde en heeft een iets beter doelsaldo dan nummer dertien SC Cambuur. Opvallend is dat laatstgenoemde ploeg in maar liefst zes van de negen speelrondes niet tot scoren is gekomen.

Go Ahead Eagles vervolgt het seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. SC Cambuur fungeert diezelfde avond als gastheer van Vitesse.

