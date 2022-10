Supportersbussen VVV-Venlo bekogeld na uitduel met Roda, club doet aangifte

VVV-Venlo doet aangifte vanwege ongeregeldheden in Kerkrade na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC (4-1) op vrijdagavond. Meerdere supportersbussen van de Keuken Kampioen Divisie-club zijn na het duel door fans van Roda bekogeld met stenen.

Bij de incidenten op vrijdagavond zijn meerdere ruiten gesneuveld. De club gaat samen met vervoerder Munckhof aangifte doen tegen de stenengooiers. VVV-Venlo beraadt zich daarnaast met de fanclub over de organisatie van uitduels in het restant van dit seizoen.

"Daarbij moet worden vermeld dat een aantal VVV-supporters zich misdragen heeft", meldt de club zondag in een persbericht. "Dat gedrag keuren we als club ten zeerste af en hier zullen we dan ook hard tegen optreden. We betreuren het dat een klein groepje het verpest voor de grote meerderheid."