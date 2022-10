Spits Giménez debuteert in basis Feyenoord, Danilo en Lopez op de bank

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft zondag bij het Eredivisie-duel met FC Twente voor het eerste een basisplaats ingeruimd voor Santiago Giménez. De Mexicaan staat in de spits in plaats van Danilo. Ook linksback Marcós Lopez moet op de bank plaatsnemen.

Het is de eerste keer dat Giménez in de basis start bij Feyenoord. Danilo kreeg tot op heden altijd de voorkeur van slot boven de spits, die afgelopen zomer over kwam van Cruz Azul. Sebastian Szymański en Javairô Dilrosun completeren de voorhoede.

Danilo was een vaste basiskracht bij Feyenoord dit seizoen. De Braziliaan is de clubtopscorer in de Eredivisie met zes goals in acht wedstrijden. Giménez maakte als invaller twee doelpunten in de Eredivisie en drie treffers in de Europa League.