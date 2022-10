Nederlands elftal stuit op wereldkampioen Frankrijk in kwalificatie voor EK 2024

Het Nederlands elftal is zondagmiddag bij de loting voor de kwalificatie voor het EK 2024 onder meer gekoppeld aan Frankrijk, dat komende maand in Qatar zijn wereldtitel verdedigt. Oranje duelleert ook met Ierland, Griekenland en Gibraltar.

Door onze sportredactie

Nederland zat in pot 1, maar Frankrijk behoorde door de zwakke Nations League-campagne slechts tot de tweede categorie.

De laatste keer dat Oranje het opnam tegen 'Les Bleus' was op 16 november 2018, toen Nederland met 2-0 zegevierde. In totaal stonden beide landen 28 keer tegenover. Nederland won elf keer en Frankrijk was dertien keer de sterkste.

Op de FIFA-ranglijst staat Frankrijk vierde, vier plaatsen hoger dan Nederland. Ierland is de mondiale nummer 49, Griekenland bezet de 52e plaats en Gibraltar staat 204e.

De groepswinnaars en de nummers twee kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK. Verder zijn er drie tickets te verdienen via de play-offs in de Nations League. Als Nederland niet in de top twee eindigt, neemt het dankzij de groepswinst in de Nations League deel aan de barrages.

Doordat Oranje in juni 2023 deelneemt aan de Nations League-eindronde, belandde het in een groep van slechts vijf landen. Daardoor speelt Nederland slechts acht kwalificatiewedstrijden en is er ruimte op de kalender voor de Nations League-ontknoping.

Kwalificatie voor EK 2024 begint in maart 2023

De EK-kwalificatie begint in maart 2023 en eindigt in november van datzelfde jaar. Het EK 2024 wordt tussen 14 juni en 14 juli afgewerkt in Berlijn, Dortmund, München, Keulen, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Gelsenkirchen en Düsseldorf.

Oranje staat vanaf 1 januari onder leiding van Ronald Koeman, die Louis van Gaal opvolgt. Voor het Nederlands elftal staat alles eerst nog in het teken van het WK in Qatar. Oranje duelleert in de groepsfase met Senegal (21 november), Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

