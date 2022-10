Cillessen mijdt pers na uithaal Van der Vaart: 'Hij is ook een mens'

Jasper Cillessen heeft afgelopen week bewust even de media niet te woord gestaan, aldus NEC-trainer Rogier Meijer De Oranje-international werd afgelopen week door Rafael van der Vaart in het programma Studio Voetbal omschreven als een "naar mannetje".

Diverse media wilden de 33-jarige Cillessen daarover vrijdag in de aanloop naar het Eredivisie-duel met Excelsior aan de tand voelen, maar de 63-voudig international was niet bereid journalisten te woord te staan.

"Uiteraard is hij ook gewoon een mens van vlees en bloed. Hij leest ook kranten en heeft een familie", zei Meijer zaterdag in gesprek met ESPN. "Dan is het logisch dat je het hier met elkaar over hebt. Ik denk dat wij een bondscoach hebben die zelf zijn keuzes kan maken, daar is hij capabel genoeg voor. We moeten ons niet te veel op de persoon Cillessen focussen."