PSG morst bij 28e rode kaart Ramos punten in Reims, nipte overwinning Real

Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen in de Ligue 1. De koploper speelde met 0-0 gelijk bij Stade de Reims en eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Sergio Ramos. In Spanje won Real Madrid nipt bij Getafe: 0-1.

In de tweede helft werd Reims al snel gevaarlijk via voormalig sc Heerenveen-middenvelder Arbër Zeneli. PSG-coach Christophe Galtier besloot Neymar in te brengen en de Braziliaan zorgde al snel voor dreiging. In de slotfase was Reims-invaller Mitchell van Bergen nog dicht bij de 1-0, maar ook hij kwam niet tot scoren.