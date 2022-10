Sparta klopt Emmen na spectaculaire slotfase en klimt naar zesde plek

Sparta Rotterdam heeft zaterdag de vierde overwinning van dit Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van coach Maurice Steijn was na een spectaculaire slotfase op Het Kasteel met 3-1 te sterk voor FC Emmen en klimt naar de zesde plek.

FC Emmen had in de eerste helft amper wat in te brengen en dat was voor coach Dick Lukkien reden om bij rust in te grijpen. Hij bracht Mohamed Bouchouari en Ahmed El Messaoudi in het veld voor Lucas Bernadou en Richairo Zivkovic.