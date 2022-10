Record Schöne bij zevende gelijkspel op rij NEC, Sparta klimt naar zesde plek

Delen via E-mail

Lasse Schöne heeft zaterdag een indrukwekkend record verbeterd bij een 1-1-gelijkspel van NEC tegen Excelsior. De Deen speelde zijn 396e Eredivisie-duel en is nu de buitenlandse veldspeler met de meeste wedstrijden in de Nederlandse competitie. Op Het Kasteel won Sparta Rotterdam na een spectaculaire slotfase van FC Emmen: 3-1.

De 36-jarige Schöne had een basisplaats bij NEC en speelde de hele wedstrijd mee tegen Excelsior. De aanvoerder van de Nijmeegse club passeerde oud-PSV'er Jan Heintze.

Schöne speelde zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie op 19 augustus 2007. Toen ging hij met De Graafschap op De Vijverberg keihard onderuit tegen Ajax (1-8). De middenvelder speelde de meeste competitieduels voor Ajax (201).

Voor het algehele record moet Schöne nog een flink aantal wedstrijden spelen. Dat staat met 433 wedstrijden op naam van de in Zuid-Afrika geboren oud-doelman Hans Vonk.

NEC vond tegen Excelsior na ruim een half uur het doel via Magnus Mattsson, maar het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na een klein uur maakte Landry Dimata met een rake kopbal wel de openingstreffer voor de thuisploeg.

NEC leek na zes remises op rij eindelijk weer eens te winnen, maar in de slotfase schoot Lazaros Lamprou de gelijkmaker binnen. De Nijmegenaren staan nu tiende en Excelsior elfde.

Vito van Crooij had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de zege van Sparta Rotterdam.

Eerder op de avond bracht Vito van Crooij Sparta in de dertiende minuut op voorsprong tegen FC Emmen. De aanvaller kopte raak uit een afgemeten voorzet van Mica Pinto. Vroeg in de tweede helft kwamen de bezoekers langszij. Na een goede actie van Mohamed Bouchouari werkte Ole Romeny de bal bij de tweede paal binnen.

Twintig minuten voor tijd moest Emmen met tien man verder door een tweede gele kaart voor Miguel Araujo. Sparta leek tien minuten later te profiteren van de overtalsituatie, maar de goal van Van Crooij werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Even later maakte Bart Vriends wel de 2-1 voor Sparta. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Van Crooij. Emmen ging daarna op jacht naar de 2-2 en kwam in blessuretijd uit een klutssituatie tot scoren, maar de treffer van Romeny werd geannuleerd wegens buitenspel.