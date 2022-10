De Ligt valt geblesseerd uit bij Bayern dat in slotfase naast zege grijpt in Dortmund

Matthijs de Ligt heeft een liesblessure opgelopen in de Bundesliga-topper van Bayern München tegen Borussia Dortmund. De verdediger liet zich na ruim een uur vervangen in Signal Iduna Park, waarna de thuisploeg zich terugknokte van een 0-2-achterstand en een punt pakte (2-2).

De Ligt wandelde van het veld en nam plaats op de bank. Hij liet zich niet meteen behandelen. "Morgen moet een scan uitwijzen of het ernstig is", zei De Ligt na de wedstrijd voor de camera van Viaplay. "Ik hoop het niet want er komt een zwaar programma aan met Bayern."

De 23-jarige De Ligt gaat volgende maand normaal gesproken met het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar, dat op 20 november begint. Een dag later speelt Oranje tegen Senegal. 38-voudig international De Ligt is geen basisspeler meer onder Van Gaal, die de laatste interlands achterin koos voor centrale verdedigers Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

De Ligt had in de eerste helft van de topper tegen Dortmund al last van zijn lies. "Ik voelde het na een minuut of 25. Ik kon wel door, maar na rust merkte ik dat ik niet meer de kracht had die ik normaal heb."

Matthijs de Ligt verlaat geblesseerd het veld. Foto: Getty Images

Basisplaats Malen bij Dortmund

De Ligt was de laatste weken basisspeler bij Bayern en mocht zaterdag ook starten in de topper tegen Dortmund. Ryan Gravenberch bleef negentig minuten op de bank en Noussair Mazraoui was in de 62e minuut de vervanger van De Ligt. Bij Dortmund deed Donyell Malen de eerste zeventig minuten mee.

Na goals van Leon Goretzka (33e minuut) en Leroy Sané (53e minuut) leek Bayern hard op weg naar winst. Een goal van de zeventienjarige Dortmund-aanvaller Youssoufa Moukoko bracht de spanning 74 minuten voor tijd terug en er volgde een zinderende slotfase.

In de extra tijd ging zelfs Dortmund-doelman Alexander Meyer mee naar voren. De druk op Bayern nam toe en in de vijfde minuut van de extra tijd leidde dat tot de 2-2. Invaller Anthony Modeste tikte bij de tweede paal binnen op aangeven van Nico Schlotterbeck.

De gelijkmaker leidde tot enorme vreugde bij Dortmund, dat net als Bayern zestien punten heeft. Union Berin en SC Freiburg hebben een punt meer en komen bovendien zondag nog in actie.

