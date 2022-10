Schreuder na moeizame zege Ajax: 'Na 1-3 speelden we met veel minder vertrouwen'

Volgens Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft de moeizame zege van zijn ploeg op FC Volendam vooral te maken met een gebrek aan vertrouwen. De Amsterdammers gaven zaterdag in Volendam bijna een 0-3-voorsprong uit handen en wonnen uiteindelijk met 2-4.

Door onze sportredactie

"Het ging moeizaam vandaag, maar dat heeft puur met vertrouwen te maken. Dat heeft ook te maken met afgelopen dinsdag", doelde Schreuder op de keiharde nederlaag (1-6) van Ajax tegen Napoli in de Champions League. "Als iedereen zijn ding had gedaan na de 1-3, was er niets aan de hand geweest."

Bij rust stond Ajax met 0-2 voor dankzij doelpunten van Dusan Tadic (penalty) en Calvin Bassey. De net ingevallen Brian Brobbey voerde de score na ruim een uur spelen verder op en zo leken de bezoekers de drie punten binnen te hebben.

Volendam knokte zich vervolgens terug tot 2-3 via Lequincio Zeefuik en Carel Eiting. In de slotfase kwam ook Henk Veerman tot scoren voor de thuisploeg, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Davy Klaassen maakte er in blessuretijd nog 2-4 van.

"Het was een wedstrijd met ups en downs", concludeerde Schreuder. "De eerste helft waren we zoekende, maar gingen we steeds beter spelen. Na rust was het heel goed in het eerste half uur en leek de wedstrijd na de 0-3 in het slot te zitten. Maar na de 1-3 speelden we met veel minder vertrouwen. Dat zag je ook terug."

"Dat is niet zo makkelijk op te lossen. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar de dingen die goed gingen. We zijn nog steeds een team dat zich aan het ontwikkelen is, maar dat gaat met ups en downs."

FC Volendam zag in de slotfase de 3-3 afgekeurd worden vanwege buitenspel. Foto: Pro Shots

Blind maakt zich geen zorgen

Ajax boekte in Volendam de eerste overwinning in bijna een maand. Behalve tegen Napoli verspeelde de ploeg van Schreuder ook punten op bezoek bij AZ (2-1) en thuis tegen Go Ahead Eagles (1-1).

Toch maakt Daley Blind zich geen zorgen. "Het is iets waar we de laatste weken mee sukkelen. Dan kan een tikje als de 1-3 voor moeilijkheden zorgen in het elftal. Daar moeten we hard aan werken."

"We zitten in een moeilijke fase en daar moeten we uit zien te komen", vervolgde Blind. "Ik maak me geen zorgen om het feit dat we de controle kwijtraakten, maar we verkeren niet in de grootste vorm. We moeten vooral kritisch zijn op onszelf."

De winst in Volendam zorgt er wel voor dat Ajax weer aan kop gaat in de Eredivisie, maar AZ speelt zondag nog uit tegen FC Utrecht. Bij een zege heroveren de Alkmaarders de koppositie.

Stand boven in de Eredivisie 1. Ajax 9-22 (+19)

2. AZ 8-20 (+11)

3. PSV 8-18 (+15)

4. Feyenoord 8-17 (+11)

5. FC Twente 8-16 (_10)

