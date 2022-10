Ajax boekt vier dagen na afstraffing door Napoli benauwde zege in Volendam

Ajax heeft zaterdag een benauwde overwinning geboekt in het Eredivisie-duel met FC Volendam. Vier dagen na de afstraffing door Napoli (1-6) in de Champions League hield de ploeg van Alfred Schreuder ternauwernood stand (2-4).

Door onze sportredactie

Na goals van Dusan Tadic (penalty), Calvin Bassey en Brian Brobbey leek Ajax op weg naar een eenvoudige zege, maar in het laatste kwartier ging het nog bijna mis. Door treffers van Lequincio Zeefuik en Carel Eiting kwam Volendam terug tot 2-3 en in de laatste minuten leek het nog gelijk te worden.

Henk Veerman scoorde, maar tot opluchting van de uitploeg bleek de invaller nipt buitenspel te hebben gestaan. Vervolgens maakte Davy Klaassen in de extra tijd de 2-4.

Het is de vraag of de zwaarbevochten overwinning rust brengt bij Ajax, dat in Volendam voor het eerst in bijna een maand drie punten pakte. Woensdag speelt de regerend landskampioen de return in Italië tegen Napoli.

De winst in Volendam zorgt er wel voor dat Ajax weer aan kop gaat in de Eredivisie, maar AZ speelt zondag nog uit tegen FC Utrecht. Bij een zege heroveren de Alkmaarders de koppositie.

Stand boven in de Eredivisie 1. Ajax 9-22 (+19)

2. AZ 8-20 (+11)

3. PSV 8-18 (+15)

4. Feyenoord 8-17 (+11)

5. FC Twente 8-16 (_10)

Lange tijd leek Ajax op weg naar een eenvoudige zege. Foto: ANP

Schreuder zet Tadic op links

Opvallend was dat Schreuder tegen Volendam geen wijzigingen doorvoerde in zijn opstelling. Althans, niet qua namen. De trainer zette Steven Bergwijn op het middenveld en Steven Berghuis begon rechts voorin. Tadic, die op rechts niet rendeerde, verschoof naar de linkerkant, de plek waar hij vorig seizoen een hoog rendement had.

Als linksbuiten duurde het zeventien minuten tot Tadic eindelijk zijn eerste goal van dit seizoen maakte, al had hij daar wel een strafschop voor nodig. Na een handsbal van Volendam-speler Brian Plat ging de bal op de stip en de Servische aanvoerder schoot overtuigend raak.

Volendam liet zich ook gelden. Gaetano Oristanio maakte met een omhaal bijna een van de mooiste goals van het seizoen, maar keeper Remko Pasveer was bij de les. Vijf minuten voor het rustsignaal was het aan de andere kant wel weer raak. Bassey kopte op aangeven van Berghuis binnen en ook voor de Nigeriaan was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Calvin Bassey kopt de 0-2 binnen. Foto: ANP

Pasveer in de fout bij eerste goal Volendam

Na rust leek Ajax simpel uit te lopen naar een ruime overwinning. Invaller Brobbey maakte in de 64e minuut de 0-3 en daarmee leek het duel beslist. Dat bleek niet zo te zijn en dat mocht Pasveer zich aanrekenen. De doelman liet in de 74e minuut een schot van Zeefuik door zijn handen glippen (1-3).

Die goal bracht het geloof terug bij Volendam en na de 2-3 van oud-Ajacied Eiting werd het echt spannend. Ajax was het helemaal kwijt.

Het leek compleet mis te gaan voor de bezoekers, maar de 3-3 van invaller Veerman werd afgekeurd wegens buitenspel. Zo haalde Ajax opgelucht adem, waarna invaller Klaassen in de zesde minuut van de extra tijd uit een counter de 2-4 maakte.

Eredivisie-speelronde 9 Vrijdag 20.00 uur: FC Groningen-RKC 2-3

Zaterdag 16.30 uur: FC Volendam-Ajax 2-4

Zaterdag 18.45 uur: Sparta-FC Emmen

Zaterdag 21.00 uur: NEC-Excelsior

Zondag 12.15 uur: Go Ahead-Cambuur

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-AZ

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-FC Twente

Zondag 16.15 uur: Heerenveen-PSV

Zondag 20.00 uur: Vitesse-Fortuna

Het slotoffensief van FC Volendam leverde net geen punt op. Foto: Pro Shots

