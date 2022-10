Haaland scoort weer voor winnend Manchester City, ook zege Chelsea en Spurs

Manchester City-spits Erling Haaland heeft zaterdag opnieuw gescoord in de Premier League. De Noor maakte de vierde treffer van 'The Citizens' in het met 4-0 gewonnen thuisduel met Southampton. Ook Chelsea en Tottenham Hotspur kwamen tot winst.

Door onze sportredactie

Haaland maakte in de 65e minuut met een schot in de korte hoek zijn vijftiende doelpunt van het Premier League-seizoen. Hij scoorde tot nu toe in acht van zijn negen Premier League-optredens. Alleen Bournemouth, dat met 4-0 van City verloor, hield Haaland op de tweede speeldag van scoren af.

Met vijftien doelpunten evenaart Haaland nu al het aantal doelpunten van Kevin De Bruyne in het vorige seizoen. De Belgische middenvelder werd met dat aantal topscorer van Manchester City, dat zich voor de achtste keer tot landskampioen van Engeland kroonde.

De andere goals in het Etihad Stadium vielen in de eerste vijftig minuten. João opende de score in de twintigste minuut op aangeven van Phil Foden, die na ruim een half uur zelf de score verdubbelde. Riyad Mahrez maakte kort na rust de 3-0.

Door de overtuigende overwinning neemt Manchester City de koppositie in de Premier League tijdelijk over van Arsenal, dat zondag om 17.30 uur de topper tegen Liverpool speelt. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is op dit moment twee punten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ziyech valt in bij ruime zege Chelsea

Chelsea beleefde voor eigen publiek - net als Manchester City - een probleemloze middag. De ploeg uit Londen won door goals van Kai Havertz, Christian Pulisic en voormalig Vitesse-speler Armando Broja met 3-0 van Wolverhampton Wanderers.

Hakim Ziyech had bij Chelsea opnieuw een bijrol. Manager Graham Potter liet de spelmaker vier minuten voor tijd invallen. Het was het derde optreden van Ziyech dit Premier League-seizoen voor Chelsea, dat met een achterstand van zeven punten op City vierde staat.

Tottenham Hotspur boekte een benauwde zege op bezoek bij Brighton & Hove Albion van basisklant Joël Veltman: 0-1. Harry Kane maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd met een rake kopbal na een voorzet van Son Heung-min. Door de zege verstevigden de Spurs de derde plek.

Newcastle United won met Sven Botman in de basis met 5-1 van Brentford en doet ook mee boven in de Premier League. 'The Magpies' hebben twee punten minder dan Chelsea en staan vijfde. Bournemouth-Leicester City eindigde in een 2-1-zege voor de thuisploeg.

Aanbevolen artikelen