Milan wint topper en vergroot zorgen Juventus, jubileumgoal Dzeko bij zege Inter

AC Milan heeft zaterdag de topper tegen Juventus in de Serie A gewonnen. De regerend landskampioen was in San Siro met 2-0 te sterk voor 'De Oude Dame'. Internazionale won dankzij twee goals van Edin Dzeko met 1-2 bij Sassuolo.

Door onze sportredactie

AC Milan begon goed aan de topper tegen Juventus en was in de twintigste minuut dicht bij de openingstreffer. Een poging van Rafael Leão belandde op de paal na een hoekschop. Een kwartier later raakte de Portugees met een afstandsschot opnieuw het aluminium.

Op slag van rust was het wel raak voor de 'Rossoneri'. Olivier Giroud zag een schot geblokt worden na een corner, maar Fikayo Tomori werkte vervolgens wel binnen.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Brahim Díaz de marge op fraaie wijze. De Spanjaard onderschepte de bal in de middencirkel, stormde op het doel af en passeerde Wojciech Szczesny. De doelman van Juventus kreeg zijn handen nog wel tegen de bal, maar wist de 2-0 niet te voorkomen.

In het vervolg stichtte oud-Ajacied Arek Milik nog gevaar namens Juventus, maar de ploeg uit Turijn slaagde er niet meer in om de spanning terug te brengen. De recordkampioen leed zo al voor de zesde keer dit seizoen puntenverlies in de Serie A.

Milan klimt dankzij de overwinning naar de derde plaats en heeft evenveel punten als koploper Napoli en nummer twee Atalanta. Die twee ploegen komen zondag nog in actie. Juventus is terug te vinden op de achtste plaats.

Internazionale viert een van de treffers van Edin Dzeko. Foto: Getty Images

Inter wint dankzij jubileumgoal Dzeko

Eerder op de dag begon Sassuolo sterk tegen Inter met een kans voor Davide Frattesi, maar de middenvelder stuitte op competitiedebutant André Onana. Na een klein kwartier noteerde ook Inter zijn eerste mogelijkheid: Lautaro Martínez gleed de bal net naast na een voorzet van Denzel Dumfries.

In de slotminuut van de eerste helft nam Inter de leiding. Dzeko schampte de bal na doorkoppen van Dumfries, maar dat was genoeg voor zijn honderdste doelpunt in de Serie A. Dzeko is na Goran Pandev en Sergio Pellissier de op twee na oudste speler die de grens van honderd Serie A-doelpunten heeft bereikt.

In de tweede helft zette Sassuolo flink aan en kwam het via Frattesi na een uur terecht op gelijke hoogte. De clubtopscorer volleerde een afgemeten voorzet van Rogério achter Onana.

Het slotkwartier was weer voor Inter. Sassuolo-doelman Andrea Consigli bracht met een katachtige reflex nog redding op een kopbal van Martínez, maar was nog geen minuut later kansloos op een kopbal van Dzeko: 1-2.

Inter neemt momenteel de zevende plaats in, al komen veel clubs dit weekeinde nog in actie. Woensdag speelt de club uit Milaan opnieuw tegen FC Barcelona in de Champions League.

Meeste doelpunten in de Serie A 1. Silvio Piola (1929-1954) - 274 doelpunten

2. Francesco Totti (1992-2017) - 250 doelpunten

3. Gunnar Nordahl (1949-1958) - 225 doelpunten

4. Giuseppe Meazza (1929-1947) - 216 doelpunten

4. José Altafini (1958-1976) - 216 doelpunten

