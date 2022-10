Internazionale boekt dankzij jubileumgoal Dzeko broodnodige zege in Serie A

Internazionale heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Sassuolo weer eens gewonnen in de Serie A. De 36-jarige Edin Dzeko was de grote man met twee doelpunten: 1-2.

Internazionale won afgelopen week in de Champions League nog met 1-0 van FC Barcelona, maar kon de punten in de Serie A ook heel goed gebruiken. De Milanezen gingen vorig weekend op eigen veld met 1-2 onderuit tegen AS Roma en hadden ook hun laatste drie uitwedstrijden verloren (3-1 bij Lazio, 3-2 bij AC Milan en 3-1 bij Udinese).

Sassuolo begon sterk en kreeg via Davide Frattesi ook de eerste kans, maar de middenvelder stuitte op competitiedebutant André Onana. Na een klein kwartier noteerde ook Internazionale zijn eerste mogelijkheid: Lautaro Martínez gleed de bal net naast na een voorzet van Denzel Dumfries.

In de slotminuut van de eerste helft nam Internazionale de leiding. Dzeko schampte de bal na doorkoppen van Dumfries, maar dat was genoeg voor zijn honderdste doelpunt in de Serie A. Dzeko is na Goran Pandev en Sergio Pellissier de op twee na oudste speler die de grens van honderd Serie A-doelpunten heeft bereikt.

Meeste doelpunten in de Serie A 1. Silvio Piola (1929-1954) - 274 doelpunten

2. Francesco Totti (1992-2017) - 250 doelpunten

3. Gunnar Nordahl (1949-1958) - 225 doelpunten

4. Giuseppe Meazza (1929-1947) - 216 doelpunten

4. José Altafini (1958-1976) - 216 doelpunten

Dzeko beslist duel met tweede treffer

In de tweede helft zette Sassuolo flink aan en kwam het via Frattesi na een uur terecht op gelijke hoogte. De clubtopscorer volleerde een afgemeten voorzet van Rogério achter Onana.

Het slotkwartier was echter weer voor Internazionale. Sassuolo-doelman Andrea Consigli wist met een katachtige reflex nog redding te brengen op een kopbal van Martínez, maar was nog geen zestig seconden later kansloos op een kopbal van Dzeko: 1-2.

Internazionale neemt momenteel de zevende plaats in, al komen veel clubs dit weekeinde nog in actie. Woensdag speelt de club uit Milaan opnieuw tegen FC Barcelona in de Champions League.

