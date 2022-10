Frimpong scoort twee keer voor Leverkusen bij debuut trainer Xabi Alonso

Jong Oranje-international Jeremie Frimpong heeft zaterdag twee keer gescoord voor Bayer Leverkusen, dat bij het debuut van trainer Xabi Alonso thuis veel te sterk was voor Schalke 04 (4-0). Thomas Letsch boekte zijn eerste zege in de Bundesliga als trainer van VfL Bochum, terwijl Mainz tegen RB Leipzig eindigde in 1-1. Om 18.30 uur begint de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München.

Door onze sportdactie

Het is al de tweede keer dit seizoen dat de 21-jarige Frimpong twee keer scoort voor Leverkusen. In augustus was hij tweemaal trefzeker tegen FSV Mainz en tegen Schalke 04 maakte hij in de 41e minuut de 2-0 en in de 52e minuut de 3-0. De eerste Leverkusen-treffer kwam na 38 minuten op naam van de Fransman Moussa Diaby en de Braziliaan Paulinho tekende in de laatste minuut voor de 4-0-eindstand.

Alonso beleefde met de ruime zege een mooi debuut voor Leverkusen. Hij is bij de Duitse club aan zijn eerste grote klus als hoofdtrainer begonnen. De voormalige middenvelder van onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München had eerder alleen maar een jeugdteam van Real Madrid en het B-elftal van Real Sociedad onder zijn hoede.

Frimpong behoorde vorige maand tot de voorselectie van Oranje van bondscoach Louis van Gaal, maar hij haalde de definitieve selectie niet. Van Gaal koos voor Denzel Dumfries en Devyne Rensch als rechtsbacks in zijn keurkorps. Frimpong hoopt nog wel op een plek in de WK-selectie.

Frimpong was niet de enige Nederlander in de basis van Leverkusen tegen Schalke 04,. Ook Mitchel Bakker mocht starten, terwijl Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah negentig minuten op de bank bleven. Bij de club uit Gelsenkirchen mocht Thomas Ouwejan halverwege invallen.

Bundesliga-speelronde 9 Vrijdag: Hoffenheim-Bremen 1-2

Zaterdag: Leverkusen-Schalke 04 4-0

Zaterdag: Mainz-RB Leipzig 1-1

Zaterdag: VfL Bochum-Frankfurt 3-0

Zaterdag: Augsburg-Wolfsburg 1-1

Zaterdag 18.30 uur: Dortmund-Bayern

Zondag 15.30 uur: Gladbach-FC Köln

Zondag 17.30 uur: Hertha BSC-Freiburg

Zondag 19.30 uur: Stuttgart-Union Berlin

Letsch boekt eerste zege met hekkensluiter Bochum

Bochum is nog altijd hekkensluiter, ondanks dat het tegen Eintracht Frankfurt de eerste overwinning van het seizoen boekte (3-0). Letsch zat voor de tweede keer in de dug-out als trainer van Bochum, nadat hij overkwam van Vitesse. Hij zag Philipp Hofmann, Ivan Ordets en Philipp Förster scoren tegen de Europa League-winnaar.

RB Leipzig ontsnapte aan een nederlaag op bezoek bij Mainz. Marcus Ingvartsen scoorde vlak voor rust voor de thuisploeg, die in de tweede helft op weg leek naar winst. Door een goal van Christopher Nkunku pakte Leipzig toch nog een punt in de MEWA Arena (1-1). Delano Burgzorg mocht in de 66e minuut invallen bij Mainz.

Ook Augsburg tegen Wolfsburg eindigde in 1-1. Yannick Gerhardt (Wolfsburg) en Robert Gumny (Augsburg) scoorden. Bij Wolfsburg maakte Micky van de Ven centraal achterin de negentig minuten vol en bij Augsburg droeg Jeffrey Gouweleeuw de aanvoerdersband.

VfL Bochum won met 3-0 van Eintracht Frankfurt. Foto: Getty Images

