Schreuder kiest voor Tadic op links en zet Blind centraal tegen Volendam

Alfred Schreuder kiest zaterdag in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Volendam voor dezelfde elf spelers die dinsdag mochten starten in het met 1-6-verloren Champions League-duel met Napoli. Maar de trainer van de Amsterdammers voert qua posities wel de nodige wijzigingen door.

Door onze sportredactie

Opstelling FC Volendam Stankovic; Buur, Plat, Mbuyamba, Murkin; Mirani, Oristanio, Eiting; Douiri, Mühren, El Kadiri

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Bergwijn; Berghuis, Kudus en Tadic.

Daley Blind begint als centrumverdediger naast Jurriën Timber en Calvin Bassey neemt zijn plek in als linksback. Dusan Tadic start als linksbuiten en Steven Bergwijn als aanvallende middenvelder. Daardoor schuift Steven Berghuis, die normaal gesproken de nummer-tien-positie bij Ajax bezet, naar de positie van rechtsbuiten.

Het is opvallend dat Schreuder geen grote wijzigingen aanbrengt in zijn basisopstelling. De druk op de trainer is flink toegenomen door de afgang van Ajax tegen Napoli. De Amsterdammers leden de grootste nederlaag ooit in Europa en zijn inmiddels al vier wedstrijden op rij zonder overwinning in alle competities.

Ajax moet zodoende winnen in Volendam om de druk enigszins te verlichten. Woensdag wacht bovendien het belangrijke uitduel met Napoli in de Champions League. Een zege in Zuid-Italië is noodzakelijk om nog een serieuze kans te maken op overwintering in het miljoenenbal.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam begint om 16.30 uur in het Kras Stadion. De ploeg van Schreuder bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie met negentien punten, één minder dan koploper AZ. PSV en Feyenoord komen pas zondag in actie tegen respectievelijk sc Heerenveen en FC Twente.

Eredivisie-Speelronde 9 Vrijdag 20.00 uur: FC Groningen-RKC 2-3

Zaterdag 16.30 uur: FC Volendam-Ajax

Zaterdag 18.45 uur: Sparta-FC Emmen

Zaterdag 21.00 uur: NEC-Excelsior

Zondag 12.15 uur: Go Ahead-Cambuur

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-AZ

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-FC Twente

Zondag 16.15 uur: Heerenveen-PSV

Zondag 20.00 uur: Vitesse-Fortuna

