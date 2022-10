Herstelde De Jong keert voor belangrijke week terug in selectie FC Barcelona

Frenkie de Jong is opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo van zondag. De Nederlander is hersteld van de blessure die hij eind september in het Nations League-duel met Polen opliep.

Door onze sportredactie

De 25-jarige De Jong werd halverwege het duel met Polen (0-2-zege) uit voorzorg gewisseld door bondscoach Louis van Gaal, omdat de middenvelder van FC Barcelona met bovenbeenklachten kampte.

Een dag later verliet De Jong het trainingskamp van Oranje, samen met Barcelona-ploeggenoot Memphis Depay. Hij moest daarna de wedstrijden tegen Real Mallorca en Internazionale aan zich voorbij laten gaan.

Voor Memphis komt het duel met Celta de Vigo nog te vroeg. De spits viel in de wedstrijd tegen Polen uit met een hamstringblessure. Hij trainde deze week wel mee, maar deed dat langs de zijlijn.

De terugkeer van De Jong komt op een goed moment voor Barcelona. De Catalanen spelen woensdag in de Champions League tegen Internazionale en moeten winnen om een serieuze kans op de achtste finales te houden. Vier dagen later gaat Barcelona op bezoek bij Real Madrid voor El Clásico.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo in Camp Nou begint zondag om 21.00 uur. De ploeg van trainer Xavi staat momenteel op doelsaldo bovenaan in La Liga.

