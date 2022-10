Willem II spreekt van 'inktzwarte avond' na ongeregeldheden bij Brabantse derby

Delen via E-mail

Willem II is diep teleurgesteld door de manier waarop de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch vrijdagavond verliep. De Brabantse derby in de Keuken Kampioen Divisie lag door ongeregeldheden bijna anderhalf uur stil.

"Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, mondde uit in een inktzwarte avond voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion zijn gekomen", schrijft Willem II in een verklaring. "Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en het wangedrag."