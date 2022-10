Huntelaar vindt dat Ajax afgelopen zomer te veel spelers is kwijtgeraakt

Klaas-Jan Huntelaar, samen met Gerry Hamstra verantwoordelijk voor het technisch beleid bij het zwalkende Ajax, vindt dat de Amsterdammers afgelopen zomer te veel spelers zijn kwijtgeraakt. Desondanks zegt de oud-spits in gesprek met De Telegraaf dat alle gestelde doelstellingen met deze selectie haalbaar moeten zijn.

Door onze sportredactie

"Ik ben het niet eens met de stelling dat we te veel spelers hebben verkocht. Al vind ik wel dat we te veel spelers zijn kwijtgeraakt", zegt de 39-jarige Huntelaar. "Er waren spelers transfervrij en er waren afspraken gemaakt om mee te werken aan een transfer. Dat moeten we in de toekomst voorkomen."

Ajax verkocht met Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller en Ryan Gravenberch vier basisspelers. Daarnaast verkasten Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico - vorig seizoen samen goed voor 44 optredens in de Eredivisie - en vertrok rechtsback Noussair Mazraoui transfervrij naar Bayern München.

"Je weet dat er bij Ajax elke zomer spelers vertrekken. Maar dat Antony kort voor het einde vertrok, bracht ons in een situatie die je liever voorkomt", aldus Huntelaar. Ajax zwichtte enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt voor een bod van minimaal 95 miljoen euro van Manchester United op de Braziliaanse rechtsbuiten.

Antony vertrok in de laatste dagen van de transfermarkt naar Manchester United. Foto: Getty Images

'Martínez en Antony kregen ook tijd zich te ontwikkelen'

Tegenover het vertrek van bepalende spelers staat dat Ajax 105 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. Onder anderen Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey en Owen Wijndal werden voor veel geld naar Amsterdam gehaald. Van het totale rijtje met tien nieuwelingen hebben alleen Bergwijn en Bassey momenteel een vaste basisplek onder trainer Alfred Schreuder.

"Martínez en Antony hebben ook de tijd gekregen om zich te ontwikkelen tot de spelers die ze hier zijn geworden", verdedigt Huntelaar het aankoopbeleid. "Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten van elke speler in deze selectie. Een deel staat aan het begin van hun loopbaan. Zij krijgen de tijd te groeien."

Hoewel Ajax dinsdag tegen Napoli de grootste Europese nederlaag ooit leed en al vier duels zonder overwinning is, denkt Huntelaar dat de selectie goed genoeg is om Europees te overwinteren en kampioen te worden. "En we winnen de beker het liefst ook natuurlijk, maar die andere twee prijzen hebben prioriteit. Dit zijn de doelstellingen en daar hebben wij een selectie op samengesteld."

Ajax moet zaterdag winnen in de Eredivisie om de druk enigszins van de ketel te krijgen. De ploeg van Schreuder speelt om 16.30 uur een uitwedstrijd tegen FC Volendam. Vier dagen later wacht het belangrijke uitduel met Napoli in de Champions League.

3:54 Afspelen knop Bekijk de samenvatting van Ajax-Napoli (1-6)

Aanbevolen artikelen