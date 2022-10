Wiegman wint in oefenduel met Engeland voor het eerst van wereldkampioen VS

Bondscoach Sarina Wiegman heeft vrijdag met de Engelse vrouwen de oefeninterland tegen de Verenigde Staten gewonnen. De Europees kampioen was op Wembley met 2-1 te sterk voor de wereldkampioen.

Door onze sportredactie

Lauren Hemp bracht Engeland in een spectaculaire eerste helft al na tien minuten op voorsprong. De spits tikte van dichtbij binnen nadat de Amerikaanse verdediger Alana Cook een voorzet van Beth Mead net niet wist te onderscheppen.

Na een klein half uur kwam de VS langszij via Sophia Smith. De aanvaller profiteerde van geklungel in de Engelse verdediging en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak.

Engeland nam vijf minuten later weer de leiding dankzij een rake penalty van Georgia Stanway. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip vanwege een overtreding van Hailie Mace, die met hooggeheven been het hoofd van Lucy Bronze raakte.

Smith kwam een minuut later opnieuw tot scoren voor de VS, maar ditmaal werd haar doelpunt op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na rust waren de Amerikaanse vrouwen via onder meer Megan Rapinoe dicht bij de 2-2, maar ze konden de nederlaag niet meer voorkomen.

Sarina Wiegman won met de Oranjevrouwen nooit van de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

Wiegman boekt eerste zege op VS

Voor Wiegman was het haar eerste overwinning op de VS. Met de Oranjevrouwen wist ze nooit te winnen van de Amerikaanse vrouwen. In 2019 verloor Nederland onder leiding van Wiegman de WK-finale tegen de Verenigde Staten, die vorig jaar ook te sterk waren op de Olympische Spelen.

Wiegman veroverde eind juli op Wembley de Europese titel met Engeland. Begin vorige maand kwalificeerde ze zich met 'The Lionesses' voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Enkele dagen eerder werd ze tot Europees coach van het jaar verkozen. Ook de VS en Nederland zijn zeker van deelname aan het WK.

Voor aanvang van het oefenduel met de VS droeg de gestopte Jill Scott de EK-trofee het stadion binnen. Ook werden de Engelse speelsters gehuldigd die in 1972 de eerste vrouweninterland speelden. Ze kregen vijftig jaar na dato uit handen van Scott en de huidige aanvoerster Leah Williamson alsnog een speciale rode 'cap' als herinnering aan hun eerste interland.

De Engelse en Amerikaanse voetbalsters poseerden voor de wedstrijd gezamenlijk achter een spandoek met daarop de tekst 'protect the players'. Begin deze week kwam een rapport uit, waarin staat dat in het Amerikaanse vrouwenvoetbal sprake is van systematisch misbruik en wangedrag.

