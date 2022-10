Bosz kan met Lyon ook niet winnen van Toulouse, Kluivert scoort voor Valencia

Peter Bosz is er vrijdag voor de vijfde keer op rij niet in geslaagd te winnen met Olympique Lyonnais. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg in de Franse Ligue 1 thuis met 1-1 gelijkspelen tegen Toulouse. In de Spaanse La Liga maakte Justin Kluivert zijn eerste doelpunt voor Valencia.

Door onze sportredactie

Na nederlagen tegen FC Lorient, AS Monaco, Paris Saint-Germain en RC Lens staat Bosz onder grote druk bij Lyon en dat zal door het resultaat tegen Toulouse niet minder worden. Door een doelpunt in de tweede minuut van de Braziliaan Tetê begon Lyon uitstekend aan de wedstrijd in het Groupama Stadium, maar het pakte niet door.

In de 67e minuut maakte de Braziliaan Rafael Ratão namens promovendus Toulouse de 1-1 en daarbij bleef het. Voormalig AZ-aanvaller en Marokkaans international Zakaria Aboukhlal leverde de assist bij de goal.

Met Stijn Spierings, Thijs Dallinga en Branco van den Boomen stonden er liefst drie Nederlanders in de basis bij Toulouse, dat elfde staat. Lyon bezet de zevende plek. Vorig seizoen eindigde Lyon in het eerste jaar onder Bosz als achtste.

Zakaria Aboukhlal leverde de assist bij de 1-1 van Toulouse. Foto: Pro Shots

Drie rode kaarten bij Osasuna-Valencia

In Spanje maakte Kluivert vrijdag de 0-1 voor Valencia in de uitwedstrijd tegen Osasuna. De tweevoudig Oranje-international scoorde op aangeven van Edinson Cavani en dat was de enige goal voor rust. Valencia won met 1-2.

Na rust werd het een bizarre wedstrijd in Estadio El Sadar in Pamplona. Mouctar Diakhaby maakte in de 57e minuut de 0-2 voor Valencia, waarna Luis Avila namens Osasuna en Cavani namens Valencia een strafschop misten. In de derde minuut van de extra tijd was Darko Brasanac trefzeker voor Osasuna (1-2).

Aan het einde van de wedstrijd stonden er nog maar twintig spelers op het veld. Unai García en Rubén Peña kregen rood bij Osasuna. In de slotfase ontving de net gewisselde Valencia-verdediger Diakhaby buiten het veld zijn tweede gele kaart.

Valencia staat door de zwaarbevochten zege op de vijfde plaats in La Liga en Osasuna is de nummer acht.

Aanbevolen artikelen