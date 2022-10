Van Bommel herstelt zich met Royal Antwerp en gaat steviger aan kop

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mark van Bommel heeft zich met Royal Antwerp gerevancheerd voor de eerste competitienederlaag van het seizoen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg vrijdag met 2-0 van Sint-Truiden winnen.

Pieter Gerkens opende al in de achtste minuut de score in Antwerpen. De Belgische middenvelder dook na een schitterende lange pass van Toby Alderweireld alleen op voor doelman Daniel Schmidt en rondde koelbloedig af.

Antwerp wist lang niet te profiteren van de overtalsituatie, maar zorgde in blessuretijd toch nog voor de 2-0. Invaller Christopher Scott benutte de rebound, nadat Schmidt een schot van Michael Frey had losgelaten. Calvin Stengs speelde de hele wedstrijd mee bij Antwerp, Jurgen Ekkelenkamp werd na een uur gewisseld en Janssen ging in blessuretijd naar de kant.