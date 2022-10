Willem II en FC Den Bosch gestaakt vanwege vuurwerk en ongeregeldheden

De Brabantse derby tussen Willem II en FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdag twee keer stilgelegd vanwege het herhaaldelijk gooien van vuurwerk. De wedstrijd, die om 20.00 uur begon, wordt hervat zonder Den Bosch-supporters in het Koning Willem II Stadion.

Door onze sportredactie

Scheidsrechter Martin Pérez besloot vrijdagavond de derby na ruim een kwartier spelen tijdelijk te staken. Naast het gooien van vuurwerk waren er enkele FC Den Bosch-fans die uit het bezoekersvak braken.

Na de eerste staking kwamen de spelers weer terug op het veld om de wedstrijd te hervatten. Kort daarna vertrokken de ploegen wederom naar de kleedkamer vanwege onrust. De FC Den Bosch-supporters zijn door de ME uit het bezoekersvak gehaald. De wedstrijd werd om 21.44 uur hervat zonder uitfans.

Den Bosch leidde in de gestaakte wedstrijd met 1-0 dankzij een vroeg doelpunt van Faris Hammouti. Toen de spelers van FC Den Bosch die treffer vierden met hun fans in het uitvak, werden er door Willem II-supporters bekers bier richting de spelers gegooid. Eén daarvan kwam op het hoofd van FC Den Bosch-aanvaller Danny Verbeek. De aanvaller van Den Bosch kon wel verder spelen.

Ruim een kwartier later werd een stuk vuurwerk op het veld gegooid. Willem II-keeper Kostas Lamprou wierp het brandende vuurwerk snel weer buiten de lijnen, maar Pérez besloot de wedstrijd te staken.

In andere Brabantse derby ging het ook al mis

In september werd ook FC Den Bosch-TOP Oss ontsierd door ongeregeldheden op de tribunes. Er ontstonden vechtpartijen tussen de twee supportersgroepen, de politie en de ME. Meerdere stewards en agenten raakten daarbij gewond. Eén van de beveiligers werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

In samenspraak met onder meer de gemeenten, de politie en de KNVB is besloten dat er de komende drie jaar geen uitpubliek meer welkom is bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en TOP Oss.

